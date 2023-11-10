Diyarbakır'da Görme Engelli Öğretmen Engellilere Eğitim Veriyor

Diyarbakır'da doğuştan görme engelli Kadir Tek, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra eğitim aldığı kursta, engellilere eğitim vermeye başladı.

Diyarbakır'da ikamet eden 23 yaşındaki Tek, ilk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Ahmedi Hani Anadolu Lisesini birincilikle bitirerek Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

Öğrencilik sürecinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğünce Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Merkezinde açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursuna katılan Tek, eğitimini tamamladıktan sonra kursta eğitmen olarak göreve başladı.

"Öğrencilere fayda sağlamaya çalışacağız"

Kursta orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli gençleri sınava hazırlayan Tek, AA muhabirine, üniversite eğitimi sırasında EKPSS kurslarına katıldığını, daha sonra aynı kursta eğitmen olarak göreve başladığını söyledi.

Doğuştan görme engelli olduğunu ve engelliliğinin eğitimine engel olmadığını aktaran Tek, üniversiteden mezun olduktan sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü'nün kendisine iş imkanı sağladığını belirtti.

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle sınava hazırlanan engelli gençlere Türkçe dersi verdiğini aktaran Tek, şöyle konuştu:

"Büyük bir keyif ve mutlulukla derslere giriyorum, anlatmak için çaba sarf ediyorum. Onlar da derslere katılıyor, ellerinden geleni yapıyor. Öğrencilerimizden tek beklentimiz var, o da atanarak bizleri sevindirmeleridir. Onlar atanırsa bizler de bir şeyler yaptığımız inancında olacağız. O da bizleri çok rahatlatacaktır, çünkü biz bunun için buradayız. Görevimiz eğitim vermek. Elimden geldiğince ve gücümüzün yettiğince öğrencilere fayda sağlamaya çalışacağız. Onların atanması bizlere en büyük sevinç kaynağı olacaktır."

Öğrencileriyle çok güzel bir bağ kurduğunu vurgulayan Tek, engelinden dolayı tahtada yazı yazmadığını, öğrencilerle göz teması kuramadığını ama Braille alfabesi ile yazdıklarını onlara aktarmaya çalıştığını dile getirdi.

Tek, "Görme engelli sınıflarımız da var, onlar da dersi dinliyor. Arkadaşlarım da sağ olsun beni destekliyor. Öğretmenlik mesleğinin en büyük amacı verimli ve yol gösterici olmaktır. Görevimiz neticesinde bunu yapıyoruz ve bu keyifli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu kurs sayesinde Kadir'in hayata atılmasını istedik"

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Kemal Türk ise doğuştan görme engelli olan Tek'in açtıkları kursa öğrenci olarak katıldığını anımsattı.

Kursuna katılan bireylerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla daha önce aynı kursta eğitim alan Tek'in Türkçe eğitmeni olarak görev yaptığını kaydeden Türk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kursta bedensel, işitsel, görme başta olmak üzere 200 engelli öğrencimize hizmet veriyoruz. Tek, 10 yıllık öğrencimizdi. Burada görme engellilere yönelik ses eğitimi de veriyoruz. Kadir Tek de ses eğitimi aldı ve görme engelliler ses korosunda yer aldı. Kadir'in diğer öğrencilere örnek olması, moral ve motivasyonu artırması için bu sınıfı açtık. Ayrıca, bu kurs sayesinde Kadir'in hayata atılmasını istedik. Tüm öğrencilerimize ücretsiz kursun yanı sıra yardımcı ders kitapları ve diğer tüm materyalleri de temin ediyoruz."