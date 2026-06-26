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Diyarbakır'da karne heyecanı

Diyarbakır'da karne heyecanı
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Diyarbakır'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 2 bin 251 okulda 477 bin 237 öğrenci karne aldı. Vali Yardımcısı ve İl Milli Eğitim Müdürü öğrencilere karnelerini verdi.

Diyarbakır'da 2 bin 251 okulda 477 bin 237 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Diyarbakır'da binlerce öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, minik öğrencileri bu özel günlerinde yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu.

Sıralarında heyecanla bekleyen minik öğrencilerin karne sevinci yüzlerine yansıdı. Sınıfları tek tek ziyaret eden Taşgın ve Sadoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek karnelerini ve hediyelerini kendi elleriyle takdim etti.

Kentte toplam 2 bin 251 okulda 477 bin 237 öğrenci karnelerine kavuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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