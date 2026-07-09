Çermik'te yaz Kur'an kursları başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, müftülük bünyesinde yaz Kur'an kursları eğitimleri başladı.

Eğitimler, İlçe Müftülüğüne bağlı tüm cami ve Kur'an kurslarında yapılacak . Öğrencilere milli ve manevi duygularını pekiştirmeyi amaçlayan yaz Kur'an kurslarına çocuklar büyük bir ilgi gösteriyor. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Kızılarslan, Kur'an-ı Kerim'in içerdiği değerlere dikkat çekerek, dinin ve maneviyatın hayatlarındaki rolünü anlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı