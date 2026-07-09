Çermik'te yaz Kur'an kursları başladı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde müftülük bünyesinde yaz Kur'an kursları eğitimleri başladı. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, müftülük bünyesinde yaz Kur'an kursları eğitimleri başladı.
Eğitimler, İlçe Müftülüğüne bağlı tüm cami ve Kur'an kurslarında yapılacak . Öğrencilere milli ve manevi duygularını pekiştirmeyi amaçlayan yaz Kur'an kurslarına çocuklar büyük bir ilgi gösteriyor. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Kızılarslan, Kur'an-ı Kerim'in içerdiği değerlere dikkat çekerek, dinin ve maneviyatın hayatlarındaki rolünü anlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı