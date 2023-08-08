Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde Eğitimlere Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde gençlerin eğitimlerine destek oluyor. Merkezde biyoloji, fizik, kimya laboratuvarları ve robotik atölyeleri bulunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve bilim merkezi olarak tasarladığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda açtığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde Biyoloji, Fizik, Kimya Laboratuvarlarında gençlerin gelişimleri eğitmenlerce destekleniyor.

Öğrenciler, laboratuvarların yanı sıra robotik ve yazılım kodlama atölyelerinde hedefledikleri ve hayal ettikleri projeleri gerçekleştirecek, uzman öğretmenler ise gençleri bilimle ve teknolojiyle erken yaşta tanıştırarak yeni Cezerilerin Bağlar'da yetişmelerini sağlayacak.