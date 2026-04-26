Diyadin'de öğretmene gül mesajı

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Toklucak İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kendilerine verilen gülleri öğretmenlerine hediye ederek anlamlı bir mesaj verdi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Toklucak İlkokulu'nda gerçekleştirilen ziyaret, duygu dolu anlara sahne oldu. Düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler bir araya geldi. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nurullah İnanç da katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere gül dağıtıldı. Öğrenciler ise bu gülleri öğretmenlerine takdim ederek "Öğretmene silah değil, gül" mesajı verdi. Bu anlamlı davranış, etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri oldu. Ziyaret boyunca öğrencilerle çeşitli oyunlar oynanarak onların mutluluğuna ortak olundu. Okul bahçesinde gerçekleşen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Program kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelinerek eğitim süreçlerine dair değerlendirmeler yapıldı. Gerçekleştirilen ziyaret, hem öğrenciler hem de öğretmenler için verimli ve anlamlı bir gün olarak tamamlandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
