Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Seminer Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik düzenlenen seminerde, öğretim teknikleri ve öğrencilerin akademik başarılarının artırılması amaçlandı. Seminer, yaklaşık 500 öğretmene ulaştı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 'Din, Ahlak ve Değerler Alanı Öğretmen Semineri' düzenlendi.

Kent il genelindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik planlanan seminerler serisi, kent merkezi, İdil ve Cizre ilçelerinin ardından Silopi ilçesinde devam etti. 4 ayrı sınıfta gerçekleştirilen seminerlere, ilçe genelindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri katıldı. Seminerin, öğretmenlerin teknoloji ve çağdaş öğretim tekniklerini daha etkin kullanmalarına katkı sağladığı, öğrencilerin derslere olan ilgisini ve akademik başarı düzeylerini artırdığı belirtildi. Silopi Atatürk Anadolu Lisesi Din Kültürü Öğretmeni Haşim Kutlu, seminerin mesleki gelişim açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri için hem içerik anlamında hem de pedagojik açıdan çok yönlü katkı sunan bir eğitim oldu. Bu seminerler sayesinde derslerimizi daha etkili anlatabiliyor, öğrencilerimizin dikkatini çekebilecek yöntemlerle konuları işleyebiliyoruz" dedi.

'ŞU ANA KADAR 500 ÖĞRETMENE ULAŞTIK'

Programda il koordinatörü olarak görev yapan Şefik Birman ise seminerin öğrenci başarısına doğrudan yansıyan sonuçlar doğurduğunun ifade ederek, "Şu ana kadar yaklaşık 500 öğretmene ulaştık. Öğretmenlerimiz, yeni maarif modeli kapsamında geliştirilen içerikleri sınıf ortamına taşıyarak dersi daha ilgi çekici hale getirdi. Öğrenciler artık sadece dinleyici değil, aktif katılımcı konumunda. Bu da konuların daha iyi kavranmasını ve kalıcı öğrenmeyi sağlıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık

Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.