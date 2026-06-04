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"Dilimizin Zenginlikleri Projesi" yıl sonu sergisi Tekirdağ'da açıldı

'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' yıl sonu sergisi Tekirdağ'da açıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yıl sonu sergisi ve kapanış töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol ve katılımcıların ilgisiyle gerçekleşti. Sergide öğrencilerin Türk dilinin zenginliğini yansıtan çalışmaları sergilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan yıl sonu sergisi ve kapanış töreni, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında gerçekleştirildi.

Programa Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Yıl boyunca proje kapsamında hazırlanan çalışmaların yer aldığı serginin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Sergide öğrencilerin Türk dilinin zenginliğini ve kültürel mirasını yansıtan çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Proje kapsamında öğrencilerin kelime hazinesini geliştirmeye, dil bilincini artırmaya, atasözleri, deyimler ve Türk edebiyatının önemli eserlerini tanımalarına yönelik hazırladıkları çalışmalar dikkat çekti.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol, Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nin öğrencilerin ana diline olan ilgisini artırdığını belirterek, Türkçenin doğru ve etkili kullanımının gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yıl boyunca okullarda gerçekleştirilen etkinlikler, yarışmalar ve çeşitli çalışmalarla öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği projede ortaya çıkan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Kapanış programında projeye katkı sunan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür edilirken, Türkçenin zenginliklerini yaşatmaya yönelik çalışmaların önümüzdeki eğitim öğretim dönemlerinde de devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, dil bilincinin güçlendirilmesi ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlayan projenin, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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