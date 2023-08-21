Didim İlçe Kaymakamı Eğitim Yatırımlarını İnceledi

Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede devam eden eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.

Didim'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen eğitim yatırımlarında çalışmalar tüm hızıyla sürerken İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ ile birlikte okulları tek tek gezerek bilgi aldı. Kaymakam Kuruca Çamlık Mahallesi'nde yapımı süren TOBB Anaokulu, Denizköy İlkokulu ve Ortaokulu, Didim Anaokulu ek bina inşaatı ile güçlendirme çalışmaları süren Esra Karakaya Anadolu Lisesi'ni gezdi. Milli Eğitim Müdürü Üstündağ ve müteahhit firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgiler alan Kaymakam Kuruca, bazı okulların yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi yada ikinci eğitim yılına yetiştirilmesi konusunda konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. - AYDIN