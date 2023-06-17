Didim Belediyesi Babalar Günü İçin Arabalı Sinema Etkinliği Düzenliyor

Didim Belediyesi, babalar gününde arabalı sinema etkinliği gerçekleştirecek. 18 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Didim Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte yönetmenliğini Tolga Örnek'in üstlendiği başrollerini Tolga Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı, 'Sen Benim Herşeyimsin' isimli sinema filmi gösterilecek.

Didim Belediyesi, babalar gününde arabalı sinema etkinliği gerçekleştirecek.

Didim Belediyesi tarafından babalar gününe özel organize edilen programlar kapsamında arabalı sinema etkinliği düzenlenecek.

18 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Didim Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte yönetmenliğini Tolga Örnek'in üstlendiği başrollerini Tolga Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı, "Sen Benim Herşeyimsin" isimli sinema filmi gösterilecek.

Arabalı sinema etkinliğine tüm Didimlileri davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "İlk kahramanlarımızın özel gününde, yıldızlar eşliğinde 'Sen Benim Herşeyimsin' adlı filmi izleyeceğiz. 18 Haziran Pazar günü saat 21.00'de, arabalı açık hava sinema keyfimize herkesi bekliyoruz" dedi.