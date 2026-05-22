Dicle Kaymakamı Atış, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, ziyaret ettiği kırsal Meydan İlk ve Ortaokulu, Göze İlkokulu, Gündüz İlkokulu, Taşlı İlkokulu, Üzümlü İlk ve Ortaokulu, Durabeyli İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ve Döğer Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Ramazan Diker ile birlikte ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Atış, bir araya geldiği öğretmenleri dinledi. Öğretmenlerle eğitim, öğretim hakkında konuşan Kaymakam Atış, öğretmenlerin taleplerini not alarak ilgileneceğini söyledi. Ziyaret ettiği okulların genel durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Kaymakam Mustafa Atış, "Okullarımız, bireyin ve toplumun geleceğine yön veren önemli yaşam alanlarıdır. Öğrencilerin gelişimi ve başarılarının artması için destek olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

