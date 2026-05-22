Haberler

Dicle Kaymakamı Atış, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi

Dicle Kaymakamı Atış, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, beraberindeki heyetle kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi, eğitim taleplerini dinledi.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, ziyaret ettiği kırsal Meydan İlk ve Ortaokulu, Göze İlkokulu, Gündüz İlkokulu, Taşlı İlkokulu, Üzümlü İlk ve Ortaokulu, Durabeyli İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ve Döğer Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Ramazan Diker ile birlikte ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Atış, bir araya geldiği öğretmenleri dinledi. Öğretmenlerle eğitim, öğretim hakkında konuşan Kaymakam Atış, öğretmenlerin taleplerini not alarak ilgileneceğini söyledi. Ziyaret ettiği okulların genel durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Kaymakam Mustafa Atış, "Okullarımız, bireyin ve toplumun geleceğine yön veren önemli yaşam alanlarıdır. Öğrencilerin gelişimi ve başarılarının artması için destek olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek

Hacıosmanoğlu'nu UEFA'ya şikayet edecekler

CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

CHP'yi sert eleştiren Babacan'dan karar sonrası sürpriz yorum