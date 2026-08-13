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DGS sonuçları açıklandı

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ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2026 saat 16.00'dan itibaren öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ösym'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, DGS'nin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "19 Temmuz tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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