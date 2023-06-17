Depremzedelerden YKS Sınavı İçin Elazığ'a Gelen Genç, Trafik Yoğunluğundan Geç Kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Ali Mert Deniz, YKS sınavı için Elazığ'a geldi ancak trafik yoğunluğundan dolayı sınava geç kaldı ve içeri alınmadı. Depremzedelerin yaşadığı zorluklar bir kez daha gözler önüne serildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlere Malatya'da yakalanan Ali Mert Deniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Elazığ'a geldi. Trafik yoğunluğundan dolayı sınava geç kalan Deniz, yetkililerden yardım istedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Türkiye genelinde 10.15 itibarıyla başladı. Yetkiler tarafından kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından öğrenciler tek tek sınavın yapılacağı binaya giriş yaptı. Öğrencilerin aileleri ise heyecanlı bir şekilde okul bahçesi ve girişinde çocuklarını bekledi. Sınava giriş öncesinde aileler çocuklarına sarılarak başarılar diledi. Sınav için Malatya'dan gelen depremzede genç Ali Mert Deniz ise, aşırı trafik yoğunluğundan dolayı geldiği okulda sınava 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmadı. Sınava giremediği için yetkililerden yardım isteyen Deniz, "Elazığ'da kalacak yerim olmadığı için erkenden gelemedim. Trafik de yoğun olduğu için geç kaldım" cümlelerini kullandı.

Malatya merkezden sınav için geldiğini belirten Ali Mert Deniz, "Evimiz ve iş yerlerimiz yıkıldı. 1 dakika geç kaldığım için almıyorlar. Depremzedeyim zaten, her şeyimiz gitmişti 1 dakika içerisinde de hayatımız gitti. Yapacak bir şey yok. Bir şeylerin yapılmasını rica ediyoruz. Bir iki dakikaya bağlı olarak geleceğimiz yok olmasın. Trafikten dolayı geciktim. Malatya'nın girişi komple kapalıydı burada da kalacak yerim olmadığı için önceden gelemedim. Maddi olarak zaten bitmişiz. Bu şekilde geldik ama olmadı" dedi. - ELAZIĞ