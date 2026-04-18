Haberler

Denizli OSB yönetiminden DOSTEK Kolejine 'güvenli eğitim' ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEK Koleji'ni ziyaret ederek güvenlik tedbirlerini değerlendirip eğitim ortamında güvenliğin önemini vurguladılar.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEK Koleji'ni ziyaret ederek okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette, son dönemde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan üzücü olaylar sonrasında eğitim kurumlarında alınan güvenlik tedbirleri ele alındı. Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, DOSTEK Koleji bünyesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.

DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu ve öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmede, Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmasını en önemli öncelikleri olarak gördüklerini vurguladı. Bu doğrultuda gerekli tüm tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, herhangi bir endişeye mahal verilmemesi ve öğrencilerimizin okula güvenle gelmesi konusunda özellikle velilerimizin içinin rahat olması gerektiğini belirtti.

Ziyaret kapsamında Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, yaşanan elim olaylarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı temennilerini iletti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı

CHP'li belediyeye gece yarısı operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı! Resmen tanıdı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Kerem Aktürkoğlu çıldırdı: Skandal bir karar

Maç sonunda çıldırdı

Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de

25 yıl aradan sonra Premier Lig'deler!