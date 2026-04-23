Merkezefendi'nin gururu öğrenciler zeka oyunlarında kürsüye çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Fatih İlkokulu, 2026 Türkiye Zeka Oyunları finallerinde 24 öğrencisi ile Türkiye şampiyonu oldu. Öğrenciler, akademik çalışmalarının yanı sıra zeka oyunlarındaki başarıları ile dikkat çekti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eğitim veren Fatih İlkokulu, akademik başarılarının yanı sıra zeka oyunlarında da adından söz ettirmeye devam ediyor. 2026 yılında düzenlenen Türkiye Zeka Oyunları Yarışması finallerinde okul öğrencileri, elde ettikleri derecelerle büyük bir gurur yaşattı. Yarışmanın ilk aşamasında 1.-2. sınıflar kategorisinde 447 öğrenci yarışırken, finallerde 192 öğrenci mücadele etti. 3.-4. sınıflar kategorisinde ise 828 öğrenci arasından 315'i finale kalmaya hak kazandı. Zorlu rekabetin yaşandığı organizasyonda Fatih İlkokulu öğrencileri üstün performanslarıyla öne çıktı. 1.-2. sınıflar kategorisinde okuldan 6 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Ayrıca farklı derecelerle toplam 12 öğrenci kürsüye çıkarak önemli bir başarı elde etti. 1.-2. Sınıf kategorilerinde Eren Bakan, Elif Dila Mizrapoğlu, Yurdacan Şimşek, Toprak Uruk, Zeynep, Gökçe Özkan - Türkiye birincisi, Duru Uruk - Türkiye İkincisi, Hatice Kübra Çöplüoğlu - Türkiye Üçüncüsü, Oğuzhan Şentürk - Türkiye Yedincisi, Gökçe Dalbay - Türkiye Sekizincisi, Uzay Baysal - Türkiye Dokuzuncusu ve Timur Batu Karakaya - Türkiye Onuncusu oldu. Aynı şekilde 3.-4. sınıflar kategorisinde de 4 öğrenci 700 tam puanla Türkiye birinciliğini paylaşırken, bu kategoride de 12 öğrenci dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Yağız Şentürk, Nevriye Elif Akdemir, Nil Hira Yeyen, Yunus Emre Sağdıç Türkiye birincisi, Oğuz Kaan Yörük, Hüseyin Efe Ulukaya - Türkiye ikincisi, Azra Abay - Türkiye Üçüncüsü, Hüma Sultan Tunçer - Türkiye altıncısı, Mehmet Çınar Kabaş, Deniz Efe Güngörür - Türkiye yedincisi, Kamil Selim Özlüsöz - Türkiye sekizincisi, Semiha Sare Kaplan - Türkiye dokuzuncusu oldu. Toplamda 24 öğrencinin kürsüye çıkmayı başardığı yarışmada, Fatih İlkokulu iki kategoride de 10 Türkiye birincisi çıkararak dikkatleri üzerine çekti.

Öğrenciler başarı belgeleri, madalya ve kupalarla ödüllendirildi. Okulun danışman öğretmeni İlyas Erel, elde edilen başarının disiplinli çalışma ve doğru yönlendirmenin bir sonucu olduğunu belirtti. Erel, "Öğrencilerimiz büyük bir özveriyle hazırlandı. Bu başarı sadece akademik değil, aynı zamanda analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerinin de bir göstergesidir" dedi.

Erel, öğrencilerin erken yaşta zeka oyunlarıyla tanışmasının önemine dikkat çekerek, "Bu tür yarışmalar çocuklarımızın özgüvenini artırıyor, farklı düşünme becerilerini geliştiriyor. Elde ettiğimiz Türkiye şampiyonluğu, öğrencilerimizin azmi ve öğretmenlerimizin emeğinin bir sonucudur" dedi.

Başarıda emeği geçen öğretmenlere, velilere ve okul yönetimine teşekkür eden Erel, öğrencilerin ilerleyen yıllarda da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine inandığını belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
