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Denizli Çivril'de öğrenci servisleri denetlendi, güvenlik ekipmanları kontrol edildi

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Denizli Çivril'de öğrenci servisleri denetlendi, güvenlik ekipmanları kontrol edildi
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Denizli Çivril'de taşımalı eğitimdeki öğrenci servisleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi. Denetimlerde ruhsat ve sigorta belgeleri ile güvenlik ekipmanları kontrol edildi, sürücülere kurallar hatırlatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servisleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi.

Çivril'de öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök de katıldı.

Denetimlerde servis araçlarının ruhsat, sigorta ve diğer belgeleri kontrol edilirken araçların genel durumu da incelendi. Ekipler, emniyet kemerleri ve yangın tüpleri başta olmak üzere araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanlarını kontrol etti.

Kontroller sırasında sürücülere öğrenci taşımacılığına ilişkin kurallar hatırlatılarak trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulunuldu. Öğrencilerin can güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Yetkililer, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca ilçe genelinde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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