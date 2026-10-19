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Denizli Çal'da polis trafik ve dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi

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Denizli Çal'da polis trafik ve dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi
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Denizli'nin Çal ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, trafik güvenliği ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi. Çalışmada broşür dağıtıldı; trafik kuralları, kişisel bilgilerin korunması ve yatırım ile kapora dolandırıcılığına karşı uyarı yapıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşların trafik güvenliği ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Çal İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ekipler, trafik kurallarına uyulması ve hız sınırlarına dikkat edilmesinin önemini vurguladı.

Dolandırıcılık olaylarına karşı da uyarılarda bulunan ekipler, kişisel bilgilerin ve doğrulama kodlarının başkalarıyla paylaşılmaması, şüpheli internet bağlantılarına tıklanmaması gerektiğini belirtti.

Bilgilendirme çalışmasında özellikle yatırım ve kapora dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edildi. Vatandaşların şüpheli durumlarda temkinli davranmaları ve kişisel bilgilerini korumaları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Çal İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla vatandaşların hem trafikte hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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