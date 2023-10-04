Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Festivali Başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne özel hazırladığı Gençlik Festivali başladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde ilk gün sahne alan müzik grupları ve müzisyenler büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne özel hazırladığı Gençlik Festivali başladı. 3-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Festivali'nde birbirinden renkli grup ve sanatçıların yer aldığı organizasyonun ilk gününde KYK Amfi Park'ta Elif Can Yıldız, Pangea ve Tekil-a sahne aldı. Binlerce gencin ilgi gösterdiği ilk günde birbirinden keyifli eserleri seslendiren gençler büyük takdir topladı. Gösterdikleri performanslarla konsere gelenlere unutamayacakları bir akşam yaşatan Elif Can Yıldız, Pangea ve Tekil-a hem söyledi, hem eğlendi.

Dört dörtlük festival gençleri bekliyor

Öte yandan festivaldea bu akşam KYK Amfi Park Elif Buse saat 19.00, Bir Kişi Arkeolog saat 20.30, Dikkat Band saat 22.00'de sevenleriyle buluşacak. 5 Ekim Perşembe KYK Amfi Park'ta Homeless saat 19.00, Suça Sürüklenen Çocuk saat 20.30 ve Eski Kafa saat 22.00'de festivalde dinleyicileriyle bir araya gelecek. 6 Ekim Cuma günü ise Barfly saat 19.00, Dış Güçler saat 20.30 ve Kafadenk ise saat 22.00'de sahneye çıkacak.Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Festivali'nin son iki günü ise PAÜ Rektörlük önünde düzenlenecek. Festivalde 7 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da gençler, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden ve sevilen şarkıcı Aydanur ile sahne alacağı pop ve arabesk şarkıları konseri ile buluşacak.

Festivalin 8 Ekim Pazar günü finalinde saat 20.30'da Ne Var Ki, saat 22.00'de ise sevilen grup Necati ve Saykolar sahne alacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu festivale girişlerin ücretsiz olduğu kaydedildi. - DENİZLİ