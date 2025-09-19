Haberler

Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu

Ankara'da Down sendromlu öğrencisini darbettiği için 12 bin TL para cezasına çarptırılan öğretmen Mücahit Mert H.'nin, daha sonra Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde "özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı" olarak görevlendirilmesi tepki çekti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Down sendromlu öğrencisine şiddet uyguladığı için yargılanıp mahkûm edilen öğretmen Mücahit Mert H.'nin, başka bir ilçede "özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı" olarak görevlendirilmesi tepki çekti.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Birgün'den Semra Kardeşoğlu'nun haberine göre; 16 yaşındaki Berat Ü., okuldan vücudunda morluklarla döndü. Öğretmen, aileye çocuğun kavga ettiğini söylese de anne Seray Cengiz darp raporu alarak savcılığa başvurdu. Güvenlik kameraları, öğretmenin öğrenciyi yerde sürükleyip darbettiğini ortaya koydu.

12 BİN TL CEZA VERİLDİ

Tutuklu yargılanan Mücahit Mert H., 45 gün sonra tahliye edildi. Mahkeme, "basit yaralama" suçundan indirimli olarak 12 bin TL adli para cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Savcılık ve aile karara itiraz etti.

TARTIŞMALI GÖREVLENDİRME

Mahkumiyet kararına rağmen Mücahit Mert H.'nin daha sonra Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde "özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı" olarak görevlendirilmesi, kamuoyunda endişe ve tepkiye yol açtı.

