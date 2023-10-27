Darende'de Anaokulu Öğrencileri Cumhuriyetin 100. Yılını Kutladı
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Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Anaokulu'nda düzenlenen kutlama programında, anaokulu öğrencileri Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutladı. Programa ilçe kaymakamı, cumhuriyet savcısı, il milli eğitim müdürü ve veliler de katıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde anaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.
Yavuz Sultan Selim Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul Müdürü Gazi Kurtoğlu, yaptığı konuşmada, minik yüreklerin büyük coşkuyla kutlama programı icra ettiklerini söyledi.
Konuşmanın ardından, minik öğrenciler önce izleyenleri selamladı daha sonra hazırladıkları koreografileri sahneledi.
Programa Kaymakam Şeref Gülyer, Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve veliler katıldı.