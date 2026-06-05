Haberler

Bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan 42 kursiyerlere sertifikaları verildi

Bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan 42 kursiyerlere sertifikaları verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ve Çağ Üniversitesi işbirliğiyle Adana ve Mersin'de düzenlenen bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan 42 kursiyere sertifikaları verildi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun (DAİMFED) katkılarıyla Adana ve Mersin'de bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan 42 kursiyere sertifikaları verildi.

Adana ve Mersin'de Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ve Çağ Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Bilirkişilik Temel Eğitimi Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için tören düzenlendi. Törende 42 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, bilirkişilik müessesesinin adalet sisteminin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, nitelikli bilirkişilerin yetişmesine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Karslıoğlu, DAİMFED olarak mesleki gelişimi destekleyen eğitim programlarına önem verdiklerini ifade ederek, "Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim çalışmalarımızı sürdürecek, üyelerimizin ve meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Törene, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haşim Kelebek, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger de katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Adıyaman'da ot biçme makinesine kolunu kaptıran kadın yaralandı

Ot biçme makinesine kolunu kaptıran genç kadın ağır yaralandı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>