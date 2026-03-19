5 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kapadokya, Yüksek İhtisas, Kadir Has ve İstanbul Sabahattin Zaim üniversitelerine rektör atamaları yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş,
- Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar,
- Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı,
- Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşe Başar,
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Küçük getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
