Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş,

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar,

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı,

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşe Başar,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Küçük getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

