5 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kapadokya, Yüksek İhtisas, Kadir Has ve İstanbul Sabahattin Zaim üniversitelerine rektör atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş,
  • Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar,
  • Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı,
  • Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşe Başar,
  • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Küçük getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı

Ünlü iş kadını cezaevine gönderildi! Suçlamalar ağır
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı

Maduro'nun köprüsüydü! Venezuela'nın geçici lideri görevden aldı
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

Avrupa ülkesi şokta! İran, vatandaşlarını idam etti
ABD İran'da ölen askerlerin cenaze törenleri için tam gizlilik kararı aldı

Trump gelecek tepkileri biliyor! Hiçbir görüntü yayınlanmayacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir

İsrail saldırısında ölen Türk için Arakçi'den dikkat çeken mesaj
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü