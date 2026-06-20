Çorum'da YKS heyecanı: 14 bin 327 öğrenci ter döküyor

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde hem aileler hem de sınava giren adaylar ter döküyor..

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) kent merkezi ve diğer ilçelerdeki sınav merkezlerinde başladı. TYT oturumu için 14 bin 327 aday sabah saatlerinde sınav merkezlerine giriş yaptı. Geleceklerini şekillendirecek olan sınavda yerini alan adaylar, soruları yanıtlamak için yoğun çaba sarf etmeye başladı. Öğrenciler içeride sınav soruları karşısında ter dökerken, aileleri ve yakınları dışarıda adayları beklemeye başladı. Çocuklarını sınav salonlarına uğurlayan anne, baba ve yakınları, sınavın güzel geçmesi adına bir yandan dualar ederken, bir yandan da meraklı gözlerle bekleyiş içerisine girdi. Zabıta ekipleri ise bir öğrenciyi sınava 5 dakika kala sınav merkezine yetiştirdi.

"Sınav için çocuğumu getirdim"

Fatih Çetin, "Bayat ilçesinden geliyorum. Sınav için çocuğumu getirdim. Çocuğuma her zaman 'kendi geleceğini kendin çizeceksin' dedim. Ben onu hayata hazırladım, iyi, kötü yönlerini, her şeyi anlatıyorum. Kendisi ona göre rotasını çizecek. Birçok hedef var ama hangisinde karar kılacak bilmiyoruz. Ama hukuk bölümüne girmek istiyor. Hakim, savcılık istiyor. Tabii ki hepsi bizim çocuklarımız. Hepsi umarım istedikleri yerlere gelirler" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı