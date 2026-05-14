Sarıgöl'de Geleneksel Çocuk Oyunları Heyecanı

Manisa Eğitim Projeleri kapsamında Sarıgöl'de düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ilçe elemelerinde 19 ilkokul yarıştı. Mangala, Mendil Kapmaca, Kaleli Yakan Top ve Tombik branşlarındaki müsabakalarda Şehit Esin Akay İlkokulu ve Dört Eylül İlkokulu dereceye girerek Kula'daki yarı finale katılmaya hak kazandı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Manisa Eğitim Projeleri (MAGAP) kapsamında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği çerçevesinde, Sarıgöl'de gerçekleştirilen ilçe elemeleri renkli görüntülere sahne oldu. İlçedeki 19 ilkokulun katıldığı yarışmalarda öğrenciler hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.

Mangala, Mendil Kapmaca, Kaleli Yakan Top ve Tombik branşlarında gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Yapılan yarışmalar sonunda Mangala oyununda Şehit Esin Akay İlkokulu birinci olurken, Mendil Kapmaca, Kaleli Yakan Top ve Tombik oyunlarında ise Dört Eylül İlkokulu şampiyon olarak Kula'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizi ve onları hazırlayan, destekleyen değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, yarı final müsabakalarında başarılar diliyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
