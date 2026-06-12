Cizre Yakacık İlk ve Ortaokulunda yıl sonu şenliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yakacık Köyü İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen 'yıl sonu şenliği', öğrencilerin sergilediği renkli gösterilerle bir kültür ve sanat şölenine dönüştü.

Cizre Yakacık İlk ve Ortaokulu, eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu muhteşem bir yıl sonu şenliğiyle attı. Okul bahçesinde düzenlenen programa, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, öğrencilerin yıl boyunca büyük bir azimle hazırladığı gösteriler sahneye taşındı. Şenlik kapsamında sahne alan anasınıfı öğrencilerinin farklı kültürleri tanıttığı "Ülkeler Defilesi" renkli görüntülere sahne oldu. Programın devamında sergilenen "Anadolu Kandilleri" ve "Anadolu Ezgileri" gösterileri ise milli ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının en güzel örneklerinden birini oluşturdu. Program Öğrencilerin şiir dinletisi, "Masal Kahramanları Defilesi" ile "Canlı Tablo Sergisi" ile devam etti. Şenlikte hem eğlenen hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Programın sonunda yıl boyunca akademik, sosyal ve kültürel alanlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi. Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bunun en güzel örneğine şahit olduk. Böylesine anlamlı ve koordineli bir organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bizleri yalnız bırakmayan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı