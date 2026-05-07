Cizre’de Trafik Haftası: Polis Okullarda Bilinçlendirme Yaptı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Hem meslek tanıtımı yapan hem de trafik kurallarını anlatan ekipler, minik öğrencilere eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Trafik Haftası" çerçevesinde geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerini yetiştirmek amacıyla saha ziyaretlerine başladı. İlçe merkezindeki birçok okulda gerçekleştirilen etkinliklerde, trafik güvenliği eğitimi verildi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin bilgilendirme faaliyetleri Nergis Anaokulu, İsmail Ebul-İz İlkokulu, Atatürk İlkokulu ile İstiklal İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirildi. Okul bahçeleri ve sınıflarda düzenlenen etkinliklerde çocuklarla yakından ilgilenen emniyet mensupları, trafik bilincini minik yaşta aşılamayı hedefliyor. Program kapsamında öğrencilere, yaya güvenliği, trafik ışıklarının anlamları, karşıdan karşıya geçiş kuralları ve emniyet kemerinin hayati önemi gibi temel konular görsel ve uygulamalı olarak anlatıldı. Trafikte doğru davranış modellerini öğrenen minikler, merak ettikleri soruları da "polis amcalarına" sorarak meslek hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerin, trafik bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması amacıyla hafta boyunca farklı okullarda devam edeceği bildirildi. Emniyet yetkilileri, bu tür eğitimlerle küçük yaşta kazanılan trafik kültürünün gelecekteki kaza oranlarını minimize edeceğini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı