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Çine'deki 71 yıllık okulun yerinde yeni eğitim yuvası yükseliyor

Çine'deki 71 yıllık okulun yerinde yeni eğitim yuvası yükseliyor
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Aydın'ın Çine ilçesinde 1955 yılında yapılan Evciler İlkokulu'nun yerine hayırsever eğitimci Mehmet Abbak tarafından yaptırılan 4 sınıflı yeni okul binasında çalışmalar sürüyor. Kaymakam Ali Erdoğan incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesindeki 1955 yılında yapılan Evciler İlkokulu'nun yerine hayırsever eğitimci Mehmet Abbak tarafından yaptırılan 4 sınıflı yeni okul binasında çalışmalar aralıksız sürerken, Kaymakam Ali Erdoğan bölgede incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'nde bulunan Evciler İlkokulu, hayırsever bir eğitimcinin desteğiyle yeniden inşa ediliyor. Mevcut okul binasının fiziki yetersizlikleri nedeniyle harekete geçen ve yıllarca aynı okulda Okul Müdürü olarak görev yapan hayırsever Mehmet Abbak tarafından yaptırılan 4 sınıflı yeni okul binasında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Aydın Valiliği'nin ev sahipliğinde imzalanan protokolün ardından proje ve izin süreçlerinin de tamamlanmasıyla ilk kazma vurulmuştu. Aralıksız süren yapım işi kapsamında bölgeye giden Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve Şube Müdürü Canan Kartal ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Erdoğan, hayırsever eğitimciye teşekkür ederek çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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