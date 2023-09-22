Çiğli Belediyesi ve KUBI Derneği, Gençlik Değişimi Programı ile gençleri İzmir'de buluşturacak

Çiğli Belediyesi ile KUBI Derneği, ERASMUS KA152 Gençlik Değişimi Programı kapsamında Çiğlili ve Avrupalı gençleri İzmir'de bir araya getirecek. Programda gençler, çevre ve sürdürülebilirlik konularında etkinlikler düzenleyecek.

Çiğli Belediyesi ile KUBI Derneği, hibe desteği almaya hak kazandıkları ERASMUS KA152 Gençlik Değişimi Programı kapsamında Çiğlili ve Avrupalı gençleri 19-28 Ekim tarihlerinde İzmir'de buluşturacak.

Çiğli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün organize edeceği programa Çiğli'de ikamet eden 18-30 yaş arası gençler ile Almanya, Romanya, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelecek gençler katılım gösterecek. Gençler, 19-28 Ekim 2023 tarihleri arasında "Yeniden Kullan/Azalt/Geri Dönüştür/Yeniden Üret" temalı etkinlikler düzenleyecek. Projeye katılmak isteyenler 25 Eylül-6 Ekim arasında https://bit.ly/450ajc0 adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru formunda belirtilen yabancı dil yeterlilik puanlarından herhangi birine sahip olmayan başvuru sahipleri ile online yabancı dil mülakatı yapılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek liste 12.10.2023 tarihinde açıklanacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "TÜM GENÇLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Projeyle ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kültürler arası iletişimi güçlendiren Gençlik Değişim Programları aracılığıyla Avrupa'nın ve Dünya'nın birçok ülkesinden gençleri ilçemizde misafir etmeye devam ediyoruz. Son olarak, Almanya'nın KUBI Derneği ile birlikte hibe desteği almaya hak kazandığımız Gençlik Değişimi Programına ev sahipliği yapacağız. Çiğlili gençler, Avrupa'nın yedi farklı ülkesinden gelecek olan misafirlerimizle birlikte dijital dönüşüm, iklim, çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalık yaratacak etkinlikler düzenleyecek. Çevre duyarlılığı taşıyan tüm gençlerimizi programımıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.