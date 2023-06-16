Ceyhan Belediyesi, Üniversite Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Konferans Düzenledi

Ceyhan Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrenciler için konferans düzenledi. Eğitimci-yazar, Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in konuşmacı olarak yer aldığı 'Sınav Stresi' konulu konferans, yoğun ilgi gördü.

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in sunumu öncesi Ceyhan Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Ceyhanlı ailelere ve öğrencilere teşekkür eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Sınavlar, gençlerimizin geleceğini şekillendiren birer kilometre taşıdır" dedi.

Ceyhanlılarla bir araya gelen ve değerli paylaşımlar yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'e teşekkür eden, Başkan Erdem, "Ceyhanlı gençlerimizin yarınlara güvenle bakabilmeleri için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Daha çok kadın belediye başkanı, daha çok kadın bakan ve daha çok kadın yönetici görmek istediklerini dile getiren Prof. Dr. Üstün Dökmen ise "Ne söylediğiniz önemli, nasıl söylediğiniz de önemli" dedi. Hayatta farklı bakış açıları elde etmenin gençlerin ufkunu daha çok açacağını vurgulayan Prof. Dr. Dökmen, sınav stresinin nasıl azaltılabileceği hakkında bilgiler verirken, yapılabilecek fiziksel hareketlerden de örnekler sundu.