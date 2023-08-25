Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Koray Avcı'yı Ceyhanlılar'la buluşturacak

Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 27 Ağustos Pazar günü Koray Avcı'yı Ceyhanlılar'la buluşturacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Ceyhan'a yakışır bir şekilde kutlanacağını ve bunun için tüm detayları düşündüklerini belirterek, bu kapsamda sanatçı Koray Avcı'yı Ceyhanlılar'la buluşturacaklarını söyledi.

30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için düzenlenen konserin 27 Ağustos'ta gerçekleşeceğini kaydeden Başkan Hülya Erdem, "Özel konserimize Ceyhanlı komşularımızla birlikte Adana ve tüm ilçelerde ikamet eden hemşehrilerimizi davet ediyoruz. 30 Ağustos coşkusuna herkesin ortak olmasını diliyoruz" dedi.

27 AĞUSTOS'TA KAYMAKAMLIK ÖNÜNDE

Erdem, tüm vatandaşları 27 Ağustos 2023 Pazar günü saat 20.00'de Kaymakamlık önü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlecek konsere davet ederek, "Haydi Ceyhan'ım, haydi komşularım, haydi Adanalım, haydi gençler, bayrağını da kap gel. Koray Avcı konserinde buluşuyoruz" diye konuştu.

Başkan Hülya Erdem, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.