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Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nemide Korkmaz 65 yaşında vefat etti

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Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nemide Korkmaz 65 yaşında vefat etti
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İzmir'in Çeşme ilçesinde 2014 yılından bu yana Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Nemide Korkmaz, 65 yaşında vefat etti. Korkmaz için Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2014 yılından bu yana görev yapan Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nemide Korkmaz vefat etti. İlçedeki eğitim camiasını yasa boğan Korkmaz'ın vefatı sebebiyle düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Çeşme'de uzun yıllardır eğitim alanında hizmet veren ve 2014 yılından bu yana ilçede görev yapan Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nemide Korkmaz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Mesleğine bağlılığı, özverili çalışmaları ve eğitime sunduğu katkılarla tanınan Korkmaz'ın vefatı, meslektaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Hayatını kaybeden okul müdürü Nemide Korkmaz için Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve öğretmenler adına Türkçe Öğretmeni Okan Kurt birer konuşma yaptı. Konuşmalarda, Nemide Korkmaz'ın eğitim hayatına yaptığı katkılar, mesleğine duyduğu bağlılık ve meslektaşları üzerinde bıraktığı güzel izler dile getirildi.

"Eğitime kattığı değerlerle daima hatırlanacak"

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, Nemide Korkmaz'ın 2014 yılından bu yana ilçede özveriyle görev yaptığı vurgulandı. Açıklamada, "Bir öğretmenin ardında bıraktığı en kıymetli miras, dokunduğu hayatlarda ve yetiştirdiği nesillerde yaşamaya devam eder" ifadelerine yer verildi. Korkmaz'ın eğitim yolunda verdiği emekler, meslektaşlarının gönlünde bıraktığı güzel hatıralar ve Çeşme'ye kattığı değerlerle daima sevgi, saygı ve minnetle hatırlanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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