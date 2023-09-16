Çeşme'de Candan Erçetin Konseri

İZMİR'in Çeşme ilçesi ve Alaçatı'nın 101'inci kurtuluş kutlamaları kapsamında pop müziğin ünlü ismi Candan Erçetin, müzik severlere keyifli bir gece yaşattı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, seyircilerin coşkusunu paylaşarak Alaçatı'yı dünya markası yapan insanlara teşekkür etti.

İZMİR'in Çeşme ilçesi ve Alaçatı'nın 101'inci kurtuluş kutlamaları kapsamında kente gelen pop müziğin ünlü ismi Candan Erçetin müzik severlere keyifli bir gece yaşattı. Sevilen sanatçıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, seyircilerin coşkusu karşısında "Boşuna demiyorlar ' Alaçatı dünya markası.' Alaçatı'yı dünya markası yapan siz güzel insanlarsınız" diye konuştu.

Çeşme ve Alaçatı'nın kurtuluşunun 101'inci yılı Çeşme Belediyesi tarafından 'Eylül'de Çeşme Başka Güzel' sloganıyla bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Bu etkinlikler kapsamında dün saat 21.00'de Alaçatı Amfi Tiyatro'da Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Candan Erçetin sahne aldı. 'Sevdan Olmasa' isimli şarkıyla sahneye gelen Erçetin, ardından 'Gençlik Marşı'nı seslendirdi. İzleyicilerde bulundukları yerden Erçetin'e eşlik etti. İzleyiciler ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

'ALAÇATI DÜNYA MARKASI'

Konser arasında eşi Nuriş Oran'la sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Candan Erçetin'e davetlerini kabul ettiği için teşekkürlerini iletip, "Alaçatı ateş böceği gibi ışıl ışıl ne kadar güzelsiniz bu gece. Boşuna demiyorlar 'Alaçatı dünya markası'. Alaçatı'yı dünya markası yapan siz güzel insanlarsınız. Bu güzel insanlar için seçildiğimiz günden beri 'Sen ben yok, biz varız' diyorum. Selanik'te doğan o sarı saçlı mavi gözlü devin söylediği gibi Atatürk'ün kızları, cumhuriyetin gençleri için çalışmaya devam edeceğim. Ümitsizlik yok mücadeleye devam. 101. yılda böyle güzel bir günde cumhuriyet kadını ama aynı zamanda cumhuriyetin bir öğretmeni ile beraber olalım istedik. Bizi izlemeye devam edin bir 5 sene daha buradayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Oran, konuşmasının ardından sanatçı Candan Erçetin'e çiçek takdim etti. Erçetin daha sonra sevilen şarkılarını seslendirmeye devam etti.