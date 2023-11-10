Prof. Dr. Celal Şengör, İtalya'nın başkenti Roma'da dünyanın en eski bilim akademisi Academia dei Lincei'nin üyelik kabul törenine katıldı. Şengör, "O olmasaydı bugün beni burada bir üye olarak göremeyecektiniz" diyerek 10 Kasım dolayısıyla bilim insanlarını Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna davet etti. Şengör'ün çağrısına toplantıda bulunan bilim insanları da eşlik etti.

Celal Şengör, Roma'daki uluslararası toplantıda bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti

Prof. Dr. Celal Şengör, İtalya'nın başkenti Roma'da uluslararası bir toplantıya katıldı. Şengör, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla toplantıdaki bilim insanlarını saygı duruşuna davet etti.

BİLİM İNSANLARINI ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞUNA DAVET ETTİ

Dünyanın en eski bilim akademisi Academia dei Lincei'nin üyelik kabul törenine katılan Celal Şengör, 10 Kasım dolayısıyla konuşmasına Atatürk'ü anarak başladı. "O olmasaydı bugün beni burada bir üye olarak göremeyecektiniz" diyen Şengör'e diğer bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti.

O ANLAR KAMERADA

Şengör'ün Atatürk'ü anmak için saygı duruşu davetine toplantıda bulunan diğer bilim insanları da eşlik etti. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ACCADEMİA DEİ LİNCEİ NEDİR?

Accademia dei Lincei, 1603 yılında Federico Cesi tarafından kuruldu. Dünyanın en önemli bilim insanlarının pek çoğu bu akademinin üyesi olmuştur. Eski üyeleri arasında Galileo Galilei, Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, Enrico Fermi gibi isimler var.