Çekmeköy Belediyesi, ilçedeki ilkokul çağından üniversiteye kadar tüm öğrencileri kapsayan bir eğitim seferberliği başlattı. Ailelerin ekonomik olarak yükünü hafifletmek amacıyla yapılan sosyal yardım çalışmalarında, 50 bin öğrenciye kırtasiye seti hediye edilirken, üniversiteyi kazanan her gence 7 bin lira eğitim yardımı verdi.

Çekmeköy'de eğitim yardımı seferberliği

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi, ilçedeki ilkokul çağından üniversiteye kadar tüm öğrencileri kapsayan bir eğitim seferberliği başlattı. Ailelerin ekonomik olarak yükünü hafifletmek amacıyla yapılan sosyal yardım çalışmalarında, 50 bin öğrenciye kırtasiye seti hediye edilirken, üniversiteyi kazanan her gence 7 bin lira eğitim yardımı verdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın yıllardır devam eden eğitim yatırımlarında bu yıl üniversiteli gençlerin de yüzü güldü. Gençlerle yaptığı buluşmalarda en çok dile getirilen konulardan birisi olan maddi destek isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Poyraz, yaz başında düzenlenen mezuniyet törenlerinde verdiği sözü tuttu ve ilçe nüfusuna kayıtlı olup üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere 7 bin lira eğitim yardımı projesini hayata geçirdi. İnternetten yapılan başvuru ile devlet ve vakıf üniversitesi ayırmaksızın verilen eğitim yardımını alan öğrencilerin bazıları belediyeye giderek Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'a teşekkür etti.

Çekmeköy'de yaz tatilindeyken okulların bakım ve onarımları yapılıp, okulların başladığı hafta ilçedeki tüm ilk okul, orta okul ve liselerde okuyan 50 bin öğrenci için kırtasiye setleri hazırlanarak çocukların sıralarına bırakıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz gençlerle buluşmasında, "Çocukların hayallerini gerçekleştirirken yanlarında olmak istedik. Eğitim yardımını verirken Çekmeköylü olmaları dışında hiçbir kriterimiz yok. Vakıf, özel, devlet üniversitesi farkı gözetmeksizin, kriter koymadan veriyoruz bu yardımı. Kriter koyarsak seçerken adalet sağlanmayabilirdi. Sokakta vatandaşımızla karşılaştığımızda bize haksızlık yaptınız derlerdi. Bizim amacımız mutlu etmek, vatandaşlarımız mutlu olunca biz mutlu oluyoruz. Biz bu ilçede hiçbir fark gözetmeden hizmet ediyoruz" dedi. Başkan Poyraz gençlere sohbetinde, "Hangi işi yaparsanız yapın o işin en iyisi olun" dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü kazanan Sıla Bayram, "Sosyal medyadan görmüştüm, online olarak başvurdum, hiçbir bürokratik işleme takılmadan birkaç hafta sonra bu yardım hesabıma yattı" dedi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde İç Mekan Tasarım Bölümünü kazanan Miraç Yörük, "Ahmet Başkanımız okulları ziyaret ediyordu. Bu müjdeyi verdiğinde bizzat duymuştum. Üniversiteyi kazandığımı öğrenince başvurumu yaptım. En kısa sürede eğitim desteğini hesabımıza yatırmışlardı" dedi.