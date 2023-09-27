Çayırova'da okul kantinlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte kantin denetimlerini düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor. Denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen eğitim belgesi, genel temizlik, ürün tarihleri ve fiyat etiketleri kontrol ediliyor.

Çayırova'da okul kantinlerine yönelik yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte kantin denetimlerini düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor. Belirlenen program çerçevesinde, tespit edilen okulları ziyaret eden ekipler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen eğitim belgesi, genel temizlik, ürün tarihleri ve fiyat etiketleri denetimlerini gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde görülen aksaklık varsa gerekli işlemleri yapan zabıta ekipleri, okul dönemi boyunca düzenli aralıklarla kantin denetimlerinin devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ