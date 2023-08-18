Çankırı Tuz Festivali Başladı

Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çankırı Tuz Festivali 'TUZFEST23' açılış ve etkinliklerle başladı. Festivalde konserler ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

ÇANKIRI Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Çankırı Tuz Festivali 'TUZFEST23' açılış ve etkinliklerle başladı.

Belediye önünden yürüyüşe başlayan Vali Mustafa Fırat Taşolar, MHP Milletvekili Pelin Yılık, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Eski İçisleri Bakanı Murat Başesgioğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile binlerce vatandaş, kortej yürüyüşünü gerçekleştirerek festival ateşini yaktı.

Kucaklama Taşı Alt Geçit Projesi'nin de resmi açılışının yapılmasının ardından Fuar Yolunda düzenlenen festival alanında halk oyunları gösterileri ve protokol konuşmaları yapıldı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Çankırı Tuz Festivalimizde bir kez daha sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Bu yıl da yerli ve yabancı birçok misafirimiz, gurbetçi hemşehrilerimiz bu heyecanı paylaşmak için Çankırı'ya geldi. Güzel memleketimize hoş geldiniz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da festivalin yapılmasında emeği geçenleri kutlayarak, katılımcılara bol eğlenceler diledi. Konuşmaların ardından Mustafa Taş, Mustafa Yıldızdoğan ve Merve Özbey konserleriyle binlerce kişi doyasıya eğlendi. (