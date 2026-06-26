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Çankırı'da öğrenciler karnelerini protokol üyelerinden aldı

Çankırı'da öğrenciler karnelerini protokol üyelerinden aldı
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Çankırı'da yaz tatili öncesi düzenlenen karne töreninde öğrenciler, Vali Hüseyin Çakırtaş ve protokol üyeleriyle birlikte sevinçlerini paylaştı.

Çankırı'da eğitim gören öğrenciler yaz tatili öncesi karne sevinçlerini protokol üyeleri ile yaşadı.

Çankırı'da yaz tatilinin başlaması ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı. İl genelindeki tüm okullarda düzenlenen karne törenlerinin ardından öğrencilerin tatili başladı. Çankırı'da TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen karne töreninde protokol üyeleri öğrencilere karnelerini takdim etti. Karne törenine katılan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş da öğrencilere karnelerini vererek sevinçlerine eşlik etti.

Karnesini aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden ilkokul öğrencisi Hira Cennet Tırmanda, "Karnemi aldığım için çok mutluyum, ikinci sınıfa geçeceğim. Yarın tatil olduğu için okula gelmeyeceğiz. Okul açıldığında artık ikinci sınıfta olacağım. Herkese sevgiler diliyorum" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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