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Çanakkale'de 80 bin 193 öğrenci karne aldı

Çanakkale'de 80 bin 193 öğrenci karne aldı
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Çanakkale'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 80 bin 193 öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Toraman ve protokol üyeleri, Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karnelerini takdim etti.

Çanakkale'de 80 bin 193 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kentte 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı. Çanakkale merkezde 31 bin 894, Ayvacık ilçesinde 4 bin 253, Bayramiç ilçesinde 3 bin 527, Biga ilçesinde 14 bin 536, Bozcaada ilçesinde 167, Çan ilçesinde 6 bin 731, Eceabat ilçesinde 886, Ezine ilçesinde 3 bin 797, Gelibolu ilçesinde 6 bin 224, Gökçeada ilçesinde 1 bin 277, Lapseki ilçesinde 3 bin 842, Yenice ilçesinde 3 bin 059 olmak üzere toplam 80 bin 193 öğrenci karne aldı. Vali Toraman ve beraberindeki protokolle öğrencilere karnelerini takdim etti.

Hafız Halil Atan Ortaokulunda düzenlenen karne törenine, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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