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Çaldıran'da 40 Hadis Ezberleme Yarışması Coşkuyla Tamamlandı

Çaldıran'da 40 Hadis Ezberleme Yarışması Coşkuyla Tamamlandı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen 40 Hadis Ezberleme Yarışması, Merkez Camii'nde yapılan coşkulu törenle tamamlandı. Öğrenciler, haftalarca süren hazırlık sonrası jüri önünde hadisleri eksiksiz okudu. İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, etkinliğin amacının hadislerin ezberde kalmayıp hayata rehber olması olduğunu vurguladı. Dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen "40 Hadis Ezberleme Yarışması" coşkulu bir törenle tamamlandı.

Çaldıran İlçe Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocukların manevi gelişimlerini desteklemek ve Hazreti Muhammed'in (s.a.v) sünnetini hayatlarına tatbik etmelerini sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçe genelindeki kurslarda eğitim alan öğrenciler arasında düzenlenen "40 Hadis Ezberleme Yarışması", Çaldıran Merkez Camii'nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, haftalar süren hazırlık sürecinin ardından 40 hadisi eksiksiz şekilde zihnine ve kalbine nakşeden öğrenciler jüri karşısına çıktı. Yarışmanın jüri heyetinde; Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, il ve ilçe vaizleri ile din hizmetleri uzmanı yer aldı. Öğrencilerin telaffuz, ezber gücü ve sunum performanslarını titizlikle inceleyen jüri üyeleri, dereceye giren isimleri belirlemekte bir hayli zorlandı. Yarışma sonucunda ilk üç dereceyi elde eden öğrencilere hediyeleri, düzenlenen törenle Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, yarışmanın amacına ve gençlerin manevi eğitimine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yaz Kur'an kurslarımızda evlatlarımıza sadece Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ahlakını da aşılamaya çalışıyoruz. Bugün burada minik yüreklerin 40 hadisi aşkla, heyecanla ezbere okumalarına şahitlik etmek bizler için tarif edilemez bir gurur vesilesi oldu. Bizim asıl gayemiz, bu hadis-i şeriflerin sadece dillerde birer ezber olarak kalması değil; çocuklarımızın hayatında birer ahlak ilkesi, birer rehber haline gelmesidir. Yarışmaya katılan tüm evlatlarımızı, onları fedakarca bu yarışmaya hazırlayan hocalarımızı ve çocuklarını camilerimize emanet eden kıymetli velilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Program, dereceye giren ve katılım sağlayan tüm öğrencilere hediyelerinin dağıtılması ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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