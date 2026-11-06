BUÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı, Sigma Xi'nin tam üyeliğine seçildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinden Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı, dünyanın saygın bilimsel topluluklarından biri olarak kabul edilen Sigma Xi'ye kabul edildi.

BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı, yürüttüğü akademik ve bilimsel çalışmalar neticesinde küresel çapta faaliyet gösteren Sigma Xi Bilimsel Araştırma Onur Topluluğu'nun (Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society) tam üyeliğine seçildi. 1886 yılında kurulan ve farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren uluslararası bilimsel onur topluluğu Sigma Xi'in tam üyeliği, kayda değer bilimsel başarılara imza atan araştırmacılara veriliyor. Bugüne kadar topluluğun 200'ü aşkın üyesi Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

Önemli bir motivasyon kaynağı

Bilimsel araştırmaları ve akademik başarıları destekleyen köklü ve uluslararası saygınlığa sahip bir topluluğa kabul edilmekten dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı; "Bu üyeliği, bilimsel araştırma yolculuğumda önemli bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde de hemşirelik biliminin gelişimine katkı sağlayan, uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve bilimsel bilgiyi sağlık bakım uygulamalarına yansıtan nitelikli araştırmalar yürütmeyi hedefliyorum. Beni bu konuda destekleyen fakülte ve üniversitemizin değerli yöneticilerine de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Rektör Yılmaz: "Araştırma Üniversitesi vizyonuna katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz"

Akademisyenin başarısını tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da çok sayıda köklü bilim insanının da üye olduğu küresel topluluğa kabul edilmenin, sadece Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı'nın yürüttüğü akademik çalışmaların niteliğini değil, aynı zamanda BUÜ'nün uluslararası bilim arenasındaki güçlü temsilini de bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekti. Rektör Yılmaz; "Sağlık bilimleri ve hemşirelik alanında gerçekleştirdiği kıymetli araştırmalarla literatüre yön veren ve bu prestijli başarıyla hem üniversitemizi hem de ülkemizi gururlandıran Doç. Dr. Öznur Erbay Dallı'yı yürekten tebrik ediyorum. Üniversitemizin "Araştırma Üniversitesi" vizyonuna ve küresel bilim dünyasına sunduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki akademik yaşamında ve bilimsel çalışmalarında başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı