BUÜ'lü akademisyene "Bilim Akademisi 2026" ödülü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Akbaş, hidro-jeomorfoloji ve taşkın risk yönetimi alanlarındaki yüksek nitelikli çalışmalarıyla Bilim Akademisi tarafından ödüle layık görüldü.

Bilim Akademisi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en saygın bilim ödülleri arasında yer alan Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2026 yılı sonuçları açıklandı. BUÜ'lü akademisyen Doç. Dr. Abdullah Akbaş da bu prestijli ödüle layık görülen genç akademisyenler arasında yer almayı başardı.

Doç. Dr. Abdullah Akbaş, Türkiye'de ilk kez ulusal ölçekli FlooDOT (Flood Inventory of Türkiye) taşkın envanterini oluşturan ve bu verileri makine öğrenmesi tabanlı dinamik karar destek sistemlerine dönüştüren özgün bir metodoloji geliştirdi. Doç. Dr. Akbaş, özellikle taşkın süreçlerini ve yüzey suyu değişimlerini tetikleyen iklimsel süreçler ile antropojenik etkileri ileri seviye uzaktan algılama teknikleri ve yüksek çözünürlüklü uydu verileriyle net bir şekilde ayrıştıran araştırmaları ile öne çıkıyor. Akbaş, taşkın duyarlılık analizlerinden stratejik afet politikası üretimine uzanan süreçlerde jeomorfoloji disiplinine de yeni ve bütünsel bir bakış açısı kazandırmayı başardı.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Doç. Dr. Abdullah Akbaş'ı törende yalnız bırakmadı. Alınan ödülün sadece akademisyen için değil, fakülte için de büyük bir önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; "Havza ölçeğinde yürüttüğü çok yönlü analizlerle taşkın riskini sosyo-ekonomik süreçlerle entegre eden ve Türkiye'nin afet dirençliliği vizyonuna jeomorfoloji ekseninde kritik referanslar sunan değerli hocamızı, bu seçkin başarısından dolayı içtenlikle tebrik ediyoruz. Bilimsel birikimi ve taşkın hidro-jeomorfolojisi alanındaki öncü çalışmalarıyla Doç. Dr. Abdullah Akbaş'a başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
