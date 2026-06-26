Başarılı akademisyenler 17. kez rektörle bir araya geldi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından akademisyenlerin bilimsel başarılarını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Başarılı Akademisyenlerin Rektörle Buluşması" etkinliği, büyük bir istikrarla sürdürülerek 17. kez gerçekleştirildi.

Ocak 2025'ten bu yana her ay kesintisiz düzenlenen ve BTSO'nun katkılarıyla kahvaltılı bir organizasyona dönüşen buluşmada, üst yönetim ile uluslararası düzeyde nitelikli yayın ve projelere imza atan akademisyenler bir araya gelerek üniversitenin yükselen bilimsel grafiğini değerlendirdi.

Toplantıda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kurumsal dinamizmin birikimsel bir yaklaşımla gerçekleştiğinde değer kazandığını belirten üniversitenin bu doğrultuda güçlü emareler sergilediğini vurguladı. Aday araştırma üniversitesi sayısının 10'a çıkmasıyla rekabetin yoğunlaştığına dikkat çeken Rektör Yılmaz, geçen yıl 1441 olan toplam nitelikli makale sayısının, 2025'in ilk altı ayında 850 barajını aştığını ve yıl sonuna kadar 1600-1750 seviyelerine ulaşmasını öngördüklerini müjdeledi. Üretimdeki bu sürekli artış eğrisinin gurur verici olduğunu dile getiren Yılmaz, desteklerinden ötürü BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yönetimi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeline teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise konuşmasında, akademik yayın çıtasının her geçen ay yükselmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek stratejik araştırma projelerindeki son gelişmeleri paylaştı. Akademik Destek Programı (ADEB) kapsamında, revizyon aşamasındakilerle birlikte bu yıl üniversiteye toplamda 83 milyon liralık rekor bir fon kazandıracaklarını açıklayan Kırıştıoğlu, proje ekosisteminin yalnızca BAP ve ile sınırlı kalmadığını vurguladı. Özellikle toplumsal katkı odaklı çalışmalarda büyük bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Kırıştıoğlu, bu kapsamda tespit ettikleri tam 568 projenin kaydını YÖK ve YÖKAK veri sistemlerine başarıyla ilettiklerini aktararak emek veren tüm hocaları tebrik etti.

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, ara vermeden sürdürdükleri etkinlik serisinin 17. buluşmasında her ay katlanarak artan katılımın üniversitenin Ar-Ge vizyonunu taçlandırdığını ifade etti. Temel hedeflerinin bilimsel çıktıların görünürlüğünü artırmak ve hocalar arası etkileşimi en üst düzeye çıkarmak olduğunu dile getiren Karaca, bu ay 75 akademisyenin Q1 kategorisindeki çalışmalarıyla yeni bir rekora imza attığını belirtti. Bu yayınların 31 adedinin %15'lik, 20 adedinin %10'luk ve 2 adedinin ise dünya çapındaki %1'lik en tepe dilimde yer aldığını kaydeden Karaca, önümüzdeki Kasım ayında gerçekleştirilecek büyük ödül töreninin planlamasına başladıklarını da sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı