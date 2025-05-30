Bursluluk Sınavı sonuçları erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarını erişime açtı. On binlerce öğrenci ve veli, günlerdir beklenen açıklamaya sonunda kavuştu. Sonuçların açıklanacağı tarih daha önce duyurulmuş ancak saat verilmemişti. Öğrenciler "Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunu tartışırken, MEB'den yapılan duyuruyla sonuçlar aniden erişime açıldı.

YOĞUNLUK MEBSİS VE E-OKUL'A YANSIDI

Sonuç duyurusunun ardından MEB'in resmi sitesi ve e-Okul sisteminde yoğunluk yaşandı. Öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sonuç ekranına akın etti.

BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler için ödeme tarihi de belli oldu. MEB, burs ödemelerinin, kazanan öğrencilerin kayıt tarihini izleyen ilk Ekim ayı başında başlayacağını açıkladı.

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

İOKBS sonuçlarıyla birlikte başarılı olan öğrenciler hem maddi destek kazanmış hem de eğitim yolculuklarına daha güvenli bir şekilde devam etme şansı elde etmiş oldu. Aileler ise sonuçların ardından kayıt ve burs süreci hakkında detaylı bilgi arayışına girdi.