Bursa Kalite Büyük Ödülü'nü aldılar

Bursa'da Kalder tarafından yürütülen değerlendirme sonunda Arena Okulları, kurumsal gelişim, sürdürülebilir kalite anlayışı ve mükemmellik odaklı yönetim yaklaşımını taçlandıran önemli bir başarıya imza attı. Bursa Kalite Büyük Ödülü'ne layık görülen Arena Okulları, eğitimde kalite yolculuğunu güçlü bir başarıyla bir üst seviyeye taşıdı.

Kalder süreci boyunca kurumun liderlik anlayışı, stratejik planlaması, çalışan gelişimine verdiği önem, öğrenci ve veli memnuniyetine yönelik çalışmaları ile toplumsal katkı alanındaki uygulamaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Arena Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, yaptığı değerlendirmede elde edilen başarının kurumun kalite anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirterek "Bursa Kalite Büyük Ödülü, uzun soluklu bir emeğin, sistemli çalışmanın ve ortak hedeflere inanan güçlü ekip ruhunun sonucudur. KALDER süreci bizim için çok değerli bir gelişim yolculuğu oldu. Bu süreçte kendimizi yeniden gözden geçirdik, işleyişimizi daha da güçlendirdik ve kurumsal standartlarımızı ileriye taşıma fırsatı bulduk. Arena Okulları olarak kaliteyi bir sonuçtan ibaret görmüyor; sürdürülebilir bir kurum kültürü olarak ele alıyoruz." ifadelerini kullandı. - BURSA

