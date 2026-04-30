Bursa Kalite Büyük Ödülü'nü aldılar

Bursa'da Kalder tarafından yürütülen değerlendirme sonunda Arena Okulları, kurumsal gelişim, sürdürülebilir kalite anlayışı ve mükemmellik odaklı yönetim yaklaşımını taçlandıran önemli bir başarıya imza attı. Bursa Kalite Büyük Ödülü'ne layık görülen Arena Okulları, eğitimde kalite yolculuğunu güçlü bir başarıyla bir üst seviyeye taşıdı.

Kalder süreci boyunca kurumun liderlik anlayışı, stratejik planlaması, çalışan gelişimine verdiği önem, öğrenci ve veli memnuniyetine yönelik çalışmaları ile toplumsal katkı alanındaki uygulamaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Arena Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, yaptığı değerlendirmede elde edilen başarının kurumun kalite anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirterek "Bursa Kalite Büyük Ödülü, uzun soluklu bir emeğin, sistemli çalışmanın ve ortak hedeflere inanan güçlü ekip ruhunun sonucudur. KALDER süreci bizim için çok değerli bir gelişim yolculuğu oldu. Bu süreçte kendimizi yeniden gözden geçirdik, işleyişimizi daha da güçlendirdik ve kurumsal standartlarımızı ileriye taşıma fırsatı bulduk. Arena Okulları olarak kaliteyi bir sonuçtan ibaret görmüyor; sürdürülebilir bir kurum kültürü olarak ele alıyoruz." ifadelerini kullandı. - BURSA

İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli

CHP’de facia gecesi eğlence krizi

CHP’de facia gecesi eğlence krizi