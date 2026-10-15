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Burhaniye MYO'da av turizmi seminerinde Kazdağları ve sürdürülebilirlik ele alındı

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Burhaniye MYO'da av turizmi seminerinde Kazdağları ve sürdürülebilirlik ele alındı
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Burhaniye MYO'da Türkiye'de av turizminin farklı boyutlarının ele alındığı seminer düzenlendi. Önder Arslan'ın konuşmacı olduğu etkinlikte doğal yaşam, sürdürülebilirlik ve Kazdağları ekosistemi değerlendirildi; seminer, Muammer Bezirgan'ın teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

Burhaniye ilçesinde, Meslek Yüksekokulu'nda, Türkiye'de av turizminin farklı boyutlarının ele alındığı bir seminer düzenlendi. Burhaniye MYO mezunu Nature Tour ve İliada Otel Kazdağları işletmecisi Önder Arslan'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte; doğal yaşam ve avlanma yönetimi, yerel ekonomi ve sürdürülebilirlik ile Kazdağları ekosistemi konuları değerlendirildi.

Müdür Yrd. Öğr. Gör. İlhan Deveci'nin koordinasyonunda gerçekleşen seminerde, av turizminin turizm sektörüyle ilişkisi, doğal alanların yönetimi ve bölgesel ekonomik faaliyetlere sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu. Kazdağları'nın sahip olduğu doğal zenginlikler ve ekosistem özellikleri çerçevesinde, turizm faaliyetlerinin doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle birlikte ele alınmasının önemi vurgulandı. Burhaniye MYO Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, üniversite-sektör iş birliğinin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalarla da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek "Meslek yüksekokulları olarak temel hedeflerimizden biri, öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirirken üniversitemizin bilgi birikimini bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarla buluşturmaktır. Av turizmi de ekonomik, çevresel ve sosyokültürel boyutlarıyla bilimsel açıdan incelenmesi gereken alanlardan biridir. Özellikle Kazdağları ve Edremit Körfezi'nin doğal zenginlikleri dikkate alındığında, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve doğal yaşamın korunması ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Etkinlik Burhaniye MYO Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan'ın Önder Arslan'a teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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