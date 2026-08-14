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Burhaniye'de Yaz Kur'an Kursu Coşkuyla Tamamlandı

Burhaniye'de Yaz Kur'an Kursu Coşkuyla Tamamlandı
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Burhaniye'de Koca Camii'nde düzenlenen 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursu, hatim töreniyle sona erdi. Törende öğrencilere hediyeler verilirken, müftü ve din görevlileri öğrencileri tebrik etti, emeği geçenlere teşekkür edildi.

Burhaniye ilçesinde, Koca Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an kursu tamamlanırken, düzenlenen hatim töreninde de büyük coştu yaşandı. Kursları bitiren öğrencilere çok sayıda hediye takdimi yapıldı.

Burhaniye Müftülüğünce düzenlenen 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları birer birer tamamlanırken, hatim törenleride yapılmaya başlandı. Koca camide imam Ali Ulvi Çakır ile müezzin İsmail Baydemir'in eğim verdiği öğrenciler için düzenlenen törene Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu da katıldı. Hatim törenine katılan öğrencilere din görevlileri ve veliler tarafından hediyeler verildi. Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrencilerin katıldığı programda hatim duası yapıldı, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. Birlik ve beraberlik içerisinde geçen programın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programda, yaz boyunca büyük emek gösteren öğrenciler tebrik edilirken eğitimlerine katkı sağlayan Kur'an kursu öğreticilerine ve destek veren ailelere teşekkür edildi. Koca Camii'nde düzenlenen program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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