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Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi, TÜBİTAK ödülünde Türkiye birincisi oldu

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Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi, TÜBİTAK ödülünde Türkiye birincisi oldu
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Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi, TÜBİTAK'ın bu yıl ilk kez düzenlediği proje teşvik ödüllerinde Türkiye birincisi oldu. Dr. Satı Ceylan Oral yürütücülüğündeki proje birincilik alırken kuruma 100 bin TL nakdi ödül verilecek.

Burhaniye ilçesinde, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri" kapsamında, Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi Türkiye birinciliğine layık görüldü. Öğretmen Dr. Satı Ceylan Oral yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Dijital Oyunlaştırma Çözümleri ve Oyunlaştırma Yoluyla Matematik Kavramları Odaklı Eğitici Eğitimi-2" adlı proje, "TÜBİTAK 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Teşvik Ödülü" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Bilimsel üretimi, yenilikçi eğitim uygulamalarını ve matematik öğretiminde oyunlaştırma yaklaşımını öne çıkaran değerli başarı, Balıkesir eğitim camiasına büyük gurur yaşattı. Ödül töreni, 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı yürütücülüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamında düzenlenecek törende, birincilik ödülü kapsamında proje yürütücüsüne plaket, yürütücü kuruma ise 100 bin TL nakdi ödül takdim edilecek. Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu önemli başarıda emeği geçen Dr. Sati Ceylan Oral'ı, Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyor; bilim ve eğitim alanındaki başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Burhaniye'den bilime, eğitimden geleceğe uzanan başarılarla gururluyuz" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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