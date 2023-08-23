Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman görevden alınarak, yerine Muhammed Özdemirci atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman görevden alınarak, yerine Muhammed Özdemirci atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 ilin İl Milli Eğitim Müdürü değiştirildi. Değişikliğe gidilen 16 ilden Burdur'da İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman görevden alınarak, yerine Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Muhammed Özdemirci getirildi.

Muhammed Özdemirci kimdir?

1978 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tamamladı. 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2000-2009 yılları arasında Yozgat ve Antalya illerinde sınıf öğretmenliği yaptı. 2009-2013 yılları arasında Antalya'daki Kültür İlköğretim Okulu ve Konyaaltı Halk Eğitimi Merkezi'nde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisansı Programı'nda tezsiz yüksek lisansını tamamladı. 2013-2017 yıllarında Kepez ilçesi Fikret Haluk Saraçoğlu İlkokulu'nda okul müdürlüğü yaptı. 2017-2023 yılları arasında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde müdür yardımcısı ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Özdemirci, evli ve 3 çocuk babası. - BURDUR