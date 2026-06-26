Burdur'da 42 Bin Öğrenci Karne Aldı

BURDUR'da 42 bin 82 öğrenci karne aldı.

?? Burdur'da 2025-2026 eğitim öğretim döneminin tamamlanması dolayısıyla Özboyacı İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törene katılanlar öğrencilere karnelerini verdi. İl genelinde 5 bin 426 okul öncesi, 12 bin 595 ilkokul, 12 bin 592 ortaokul, 9 bin 469 lise olmak üzere 42 bin 82 öğrenci gelişim raporu ve karne heyecanı yaşadı.

??2026–2027 eğitim öğretim yılı 7-11 Eylül uyum haftası olmak üzere, birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı