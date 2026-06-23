Buldanlı öğrenciler İtalya'da 3 aylık aşçılık stajı görecekler

Denizli'nin Buldan ilçesinde eğitim veren Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, İtalya'nın Verona kentinde 4 ay boyunca aşçılık stajı görecek.

Denizli Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında önemli bir uluslararası hareketliliğe daha imza atıyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Projesi kapsamında okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında öğrenim gören 4 öğrencisi, İtalya'nın tarihi ve gastronomi kültürüyle öne çıkan Verona kentinde 3 aylık mesleki staj gerçekleştirecek. 22 Haziran 2026 tarihinde başlayan ve 19 Eylül 2026 tarihine kadar sürecek olan hareketlilik kapsamında öğrenciler, İtalyan mutfağı başta olmak üzere Avrupa mutfak kültürü, profesyonel mutfak organizasyonu, hijyen ve sanitasyon uygulamaları, pizza ve makarna üretimi, hamur işleri ve uluslararası servis teknikleri konusunda uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacak.

Hareketlilik öncesinde öğrenciler ve velilerle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilirken, İlçe Kaymakamı Turan Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural ve Okul Müdürü Ramazan Keskinsaz tarafından öğrencilere başarı dilekleri iletildi. Proje sayesinde öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra yabancı dil becerileri, özgüvenleri ve kültürlerarası iletişim becerilerinin de gelişmesi hedefleniyor. Ali Tunaboylu MTAL yetkilileri, Erasmus+ projelerinin öğrencilerin uluslararası iş deneyimi kazanmalarına büyük katkı sağladığını belirterek, Avrupa'da edinilecek bilgi ve deneyimlerin ülkemize taşınmasının mesleki eğitimin kalitesini artıracağını ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı