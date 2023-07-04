Bulanık'ta yaz Kur'an kursları başladı

Bulanık'ta yaz Kur'an kursları açıldı

MUŞ Muş'un Bulanık ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Bulanık ilçesinde yaz Kur'an kursları çerçevesinde 115 camide 130 öğretici ile toplam 2 bin 200 öğrenciye Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler verilmeye başlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Müftü Vekili Servet Güler, yaz kurslarının birinci döneminin 3 Haziran 2023 günü başlayıp 11 Ağustos 2023 günü tamamlandığını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl yaz aylarında evlatlarımızın bir taraftan Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, diğer taraftan da dini ve ahlaki bilgilerle donanması için yaz Kur'an kursları gerçekleştiriyoruz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimi öğreneceğiz ve bunun yanında dini değerlerimizi de öğrenmeye çalışacağız. Bunun en güzel yanı camiye gelip cami ahlakını öğrenmektir. Abdest almayı öğreneceğiz. Büyüklere saygılı olmayı öğreniyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz hem de dini değerlerimizi öğreneceğiz. Hocalarımızla beraber bütün bunları öğreneceğiz. Bu yaz Kur'an kursları bizler için birer fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bizler camiye gelerek anne ve babalarımıza saygılı olmayı, evde nasıl olmayı dini değerlerimiz çerçevesinde öğreneceğiz. Bütün köy ve mahalle camilerimizde başladı. İlçe genelinde 130 öğreticiyle yaz tatili boyunca şimdilik gelen 2 bin 200 öğrencimize hem Kur'an-ı Kerim öğretilecek hem de dini bilgiler olan itikat, ibadet ve ahlak dersleri verilecek. Kur'an kurslarımız 4-14 yaş aralığındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi kapsıyor. Ayrıca kız öğrencilerimiz için de yine Merkez Camimizde bulunan ve bayanlara ait yerde iki bayan hocamızla birlikte Kur'an eğitimi veriliyor" dedi.